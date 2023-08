Affaires Me Juan Branco et Me Babacar Ndiaye : L’observatoire international des avocats interpelle l’Etat du Sénégal

L’épisode de l’arrestation de Juan Branco au Sénégal, continue de faire couler de l’encre à travers le monde. Hier lundi, c’est l’Observatoire des avocats qui a pris le relais (OIAD), nous informe Le Grand Panel. Dans un document intitulé «Sénégal : Les avocats Juan Branco et Babacar Ndiaye de l’équipe de défense d’Ousmane Sonko inquiétés», l’Observatoire international des avocats en danger (OIAD) s’est dit préoccupé par les poursuites pénales engagées contre leurs confrères, dans l’exercice de leur fonction.

Des poursuites qui «sont de nature à mettre en péril l’exercice libre et indépendant de la profession», alertent-ils. L’Observatoire a surtout dénoncé l’expulsion de M. Juan Branco, par les autorités sénégalaises. Une mesure qui l’empêche «de facto de remplir sa mission de défense de son client».

D’après toujours Le Grand Panel, ses membres qui disent soutenir le communiqué du Conseil de l’Ordre des avocats du Sénégal sur l’arrestation de Me Babacar Ndiaye, notamment, appellent les autorités sénégalaises à respecter toutes les garanties procédurales, et à garantir l’exercice libre et indépendant des avocats. Ils rappellent le gouvernement sénégalais au respect des Principes 16, 18, 19, 20 et 23 des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau.

Pour rappel, l’Observatoire International des Avocats en Danger (OIAD) est une initiative du Conseil national des barreaux (France), du Barreau de Paris (France), du Consejo General de la Abogacía Española (Espagne) et du Consiglio Nazionale Forense (Italie). Il a pour objet de défendre les avocats menacés dans le cadre de l’exercice de leur profession et de dénoncer les situations attentatoires aux droits de la défense.