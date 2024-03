Vague d’indignation et de solidarité de la classe politique après l’agression de la consœur, Maïmouna Ndour Fay

La consœur et directrice de la chaine de télévision a fait l’objet d’une agression hier, nuit à la sortie de son émission politique Face à MNF. Un acte qui a provoqué une vague de condamnations et de solidarité de la classe politique envers la directrice de 7TV.

Macky Sall « Je condamne fermement cet acte de violence lâche et inexcusable contre la journaliste Maïmouna Ndour Faye. »

Dans un message posté sur X (anciennement Tweeter) «Je condamne fermement cet acte de violence lâche et inexcusable contre la journaliste Maimouna Ndour Faye. La liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté en toutes circonstances. Je tiens à lui exprimer tout mon soutien et réitère mon engagement à garantir un environnement sûr et serein pour tous les professionnels des médias dans notre pays. »

Thierno Bocoum « Cet acte lâche et ignoble ne doit pas rester impuni. »

« Je viens d’apprendre que Maimouna Ndour Faye a été sauvagement agressée et poignardée devant chez elle. Cet acte lâche et ignoble ne doit pas rester impuni », écrit Thierno Bocoum sur sa page Facebook.

Khalifa Sall « Cet acte violent ne trouve aucune justification dans une démocratie… »

« Indignation totale face à l’agression barbare de la journaliste Maimouna Ndour Faye. Cet acte violent ne trouve aucune justification dans une démocratie qui consacre la liberté de presse. Je souhaite un prompt rétablissement à la directrice de la 7TV. J’exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les auteurs soient poursuivis ».

Amadou Ba, mandataire du candidat, Bassirou Diomaye Faye

« Horrifié par cette terrible nouvelle de l’agression de la journaliste Maïmouna Ndour Faye. »

« Horrifié par cette terrible nouvelle de l’agression de la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Nous lui témoignons de notre soutien total et lui souhaitons un prompt rétablissement. »

Aminata Touré, présidente MIMI/2024 « Je condamne avec la dernière énergie l’agression sauvage de la journaliste Maimouna Ndour Faye… »

« Je condamne avec la dernière énergie l’agression sauvage de la journaliste Maimouna Ndour Faye et j’espère que le coupable de cet acte odieux sera rapidement retrouvé et traduit en justice. Je souhaite à Madame Ndour Faye un très rapide rétablissement. »

Cheikh Tidiane Dieye, candidat, président du ‘’Avenir Sénégal Bignu bëgg’’ : « Je condamne fermement cet acte ignoble et inqualifiable »

« Je viens d’apprendre l’agression sauvage et violente dont la journaliste Maimouna Ndour Faye a été l’objet. Je condamne fermement cet acte ignoble et inqualifiable et prie pour qu’Allah lui vienne en aide. Je lui apporte, à elle et à sa famille, mon soutien amical et fraternel. Une enquête doit être ouverte pour élucider rapidement les circonstances. Quoi qu’il en soit rien ne se saurait justifier un tel acte. Notre pays sombre dans la haine, la division les rancœurs. Nous devons vite tourner cette page sombre et appendre à nouveau à faire Nation, société, famille. Nous pouvons voir les choses différemment. Mais nous n’avons pas besoin de nous haïr. »

Déthié Fall, candidat coalition DéthiéFall 2024, « Je condamne fermement cet acte, grave, inadmissible… »

« Je me solidarise avec tout le personnel de la chaîne 7TV et tous les journalistes suite à l’agression sauvage de la journaliste et PDG Maimouna Ndour FAYE. Je condamne fermement cet acte, grave, inadmissible et injustifiable et demande aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que la lumière soit faite sur cette agression. Je souhaite un prompt rétablissement à Maimouna Ndour FAYE et lui transmets ma totale compassion.

Malick Gakou, candidat coalition Gakou2024 « C’est un acte barbare qui porte atteinte à la sécurité, à la dignité humaine… »

« Je condamne vigoureusement cette agression sur madame Maimouna Ndour Faye. C’est un acte barbare qui porte atteinte à la sécurité, à la dignité humaine et qui n’honore pas notre pays. Je prie pour son rétablissement et engage la responsabilité de l’État afin de clarifier cette situation et punir à sa juste valeur le ou les auteurs de cette agression sauvage. »