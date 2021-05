C’est une nouvelle qui fait froid dans le dos. A en croire des informations parvenues à Kewoulo un accident de circulation impliquant le cortège du président Macky Sall, en tournée économique à l’intérieur du pays, a fait de nombreuses victimes.

Selon un premier bilan non encore officiel, “trois journalistes de la Télé Leral TV” auraient perdu la vie et de nombreux techniciens de la communication appartenant à ce même groupe, mais certainement aussi à d’autres entités, auraient subi des blessures très graves. Selon les premiers éléments de l’accident, les victimes sont le chauffeur, un journaliste et un cadreur.

“L’accident est survenu entre Tambacounda et Kédougou, dans l’Est du pays. Pour le moment, on essaie d’évacuer les blessés vers les structures sanitaires du pays.” Ont fait savoir à Kéwoulo des sources dans la délégation.

Pour rappel, ces journalistes font partie de la délégation qui accompagne le président Macky Sall dans sa tournée économique. Après l’étape de Kaffrine hier, la délégation présidentielle est attendue aujourd’hui à Tambacounda. Et c’est un camion qui serait à l’origine de cet accident mortel.