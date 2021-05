La gendarmerie analyse le phénomène du vol de bétail à Goudiry

Le vol de bétail fait rage dans le département de Goudiry. Dans ses précédentes éditions, “L’As” avait évoqué un cas de vol de vaches dans le Goudiry. Pour la gendarmerie, ce qui s’est passé à Goudiry, démontre un manque de collaboration entre les éleveurs et la gendarmerie. Pourtant, indique-t-on dans un communiqué, le Commandant de brigade avait fait une tournée dans les villages, pour sensibiliser et proposer la création de comités de vigilance, sans succès.

Analysant le phénomène du vol de bétail dans cette partie du pays, la maréchaussée dira tout simplement qu’il est complexe. Parce que d’abord, les voleurs sont en général des bergers et ensuite, les déclarations de vol à la gendarmerie sont faites tardivement, en moyenne 3 jours après que le propriétaire a cherché en vain. A cela, s’ajoute le fait que les abattages d’animaux ne se font pas toujours dans les sites dédiés. En définitive, relève la gendarmerie, il y a un déficit d’agents du service de l’Elevage dans les zones d’activités pastorales, à l’image d’un département comme Goudiry.

Pour ce qui est, par ailleurs, du marquage des bêtes, il est laissé à l’initiative des propriétaires, sans aucune base de données pour le service de l’Elevage. Pour solutionner ce problème qui cause de lourdes pertes aux éleveurs, la gendarmerie pense qu’il faut nécessairement impliquer tous les acteurs (autorités administratives, la tutelle, les FDS, les éleveurs, etc.). En tout cas, la gendarmerie s’engage à toujours faire son travail de sensibilisation, de surveillance et d’enquête.