Urgent : meurtre d’un ancien cadre du Pds après avoir vendu une grosse quantité d’or

Le responsable politique du Parti démocratique sénégalais (Pds) de la commune de Khossanto, dans le département de Saraya, région de Kédougou. Ce dernier a rejoint la mouvance présidentielle à la veille de l’élection du 24 février dernier, a été retrouvé tué. Son corps, dans un état de putréfaction très avancée, a été retrouvé hier mardi.

D’après le quotidien l’Observateur qui donne la triste nouvelle, Waly Kanouté, puis que c’est de lui qu’il s’agit, a été tué à coups de gourdins et son corps a été retrouvé hier (mardi) dans un état de putréfaction très avancé. D’ailleurs, sur les lieux du crime, deux gourdins tachetés de sang ont été retrouvés ainsi que sa pièce d’identité et son téléphone portable.

Marié à deux femmes et père de deux enfants, Waly Kanouté, un homme de 29 ans, était également un orpailleur qui venait de vendre une importante quantité d’or à hauteur de 6 millions Fcfa.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Pour l’heure, toutes les pistes sont en train d’être étudiées (règlement de compte, agression mortelle pour récupérer son or et son argent, etc), renseigne la source.