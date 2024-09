C’est une arrestation très risquée qu’ont procédé hier les éléments de la brigade d’intervention de la Police, la BIP. Selon des informations obtenues par Kéwoulo, le légionnaire Jérôme Bandiaky a été cueilli chez lui par des éléments de la BIP.

Et alors qu’on connaissait l’homme adepte des armes à feu, et bras armé de l’APR, parti politique dans lequel il a, sous le magistère de Macky Sall, dirigé de nombreuses missions de protection de personnes et de leurs biens, Jérôme Bandiaky s’est rendu aux forces de l’ordre sans la moindre résistance. Si, pour le moment, Kéwoulo ignore ce qu’on lui reproche, il est à noter que le “légionnaire” le plus célèbre du Sénégal fait partie d’une liste de personnes régulièrement citées dans des affaires ayant endeuillé le Sénégal.

Soldat moyen, l’ancien homme de troupe du 3eme bataillon -les fantassins basés à Kaolack portent le nom de légionnaires- est devenu grâce à ses accointances avec les politiques notamment l’APR et Macky Sall, a, à force d’être cité partout, réussi à devenir un mythe vivant. Chef des gerdes Républicaines, les Marrons du feu, Jerôme était partout où passait Macky Sall. Au front lors des affrontements ayant opposé forces de l’ordre et militants Pastef, le nom de Jérôme Bandiaky a été cité dans le recrutement des nervis comme dans la répression des manifestants.

Et, quand on sait que ces nervis armés ont, à côtés des gendarmes et des policiers, causé la mort de dizaines de jeunes Sénégalais il y’a de quoi l’interroger sur certains cas de disparition, de torture et d’assassinat. Souvent cité par la blogosphère des Patriotes comme un sanguinaire et exécutant des basses besogne de l’APR de Macky Sall, son nom a aussi été évoqué dans le bruyant dossier des deux soldats mort/disparu Fulbert Sambou et Didier Badji de Niomoune.

A ce propos, Kéwoulo avait en son temps fait savoir que Jérôme Bandjaki avait des liens de parenté avec le militaire Fulbert Sambou; puisque la sœur de du soldat retrouvé mort au fond de l’océan était marié à un des frère de Jérôme Bandiaky.

Habitué de la police où il était presque chez lui, Jérôme Bandiaky a été cueilli à son domicile dakarois par des fonctionnaires qui lui sont certainement bien familiers. Selon de nombreux témoignages, « Jérôme Bandiaky allait souvent s’entrainer avec les policiers de le camp Abdou Diassé pendant le règne de Macky Sall. Et il avait beaucoup d’influences sur des chefs de ce service. »