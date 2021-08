C’est à une scène traumatisante qu’ont assisté les résidents des Almadies. Cette nuit, un homme répondant au nom de Abdoulaye Ndiaye s’est donné la mort devant le domicile de la star planétaire, Youssou Ndour. Après avoir fait le pied devant la villa de l’artiste, le jeune homme -qui est revenu une énième fois pour voir le patron de Futurs Médias- s’est poignardé devant le gardien de la résidence.

L’homme s’appelait Abdoulaye Ndiaye et même si des sources médicales disent qu’il serait un technicien, tout porte à croire que l’homme n’est pas un employé du groupe Futurs Médias. “C’est un inconnu, il ne semble pas jouir de toute sa tête.” Ont confié à Kéwoulo l’entourage de Youssou Ndour. A en croire des informations de premières mains, obtenues par le premier journal d’investigation du Sénégal, Abdoulaye Ndiaye serait un habitué des lieux.

A plusieurs reprises et quand ça lui chante il vient faire le guet devant les locaux de la TFM. “Il est venu à plusieurs fois à la maison pour voir Youssou. Un jour, le gardien est sorti pour lui faire comprendre que c’est à la TFM qu’il faut aller pour obtenir un rendez vous avec Youssou. Et depuis ce jour, comme de nombreux citoyens Sénégalais qui viennent de partout pour tenter de rencontrer leur idole, il vient souvent se mettre devant la télé. Insistant pour rencontrer Youssou Ndour. Et toujours dans le calme.”

Inconnu de Youssou Ndour -il ne l’a jamais rencontré ont insisté les proches de Youssou-, Abdoulaye Ndiaye n’est pourtant jamais loin du domicile de la star. Et si ce ne sont pas les techniciens et vigiles de la TFM qui le croisent, ce sont les gardiens et collaborateurs de Youssou qui le reçoivent souvent. Et discutent avec lui. “Et quand on échange avec lui on se rend compte qu’il n’a pas toute sa tête.” A confié un proche de Youssou Ndour.

Quoi qu’il en soit, hier, vers minuit, alors Youssou Ndour était, chez lui, entouré de sa famille, Abdoulaye Ndiaye est, encore, revenu. “Il a sonné à la porte et je suis sorti le voir. Il m’a dit qu’il voulait voir Youssou Ndour. Et je lui ai dit qu’il faisait tard et qu’il devait revenir demain à la TFM pour prendre rendez-vous. Il m’a dit: “tu vas voir”, ensuite il a sorti un couteau et se l’est planté dans le corps.” A confié le vigile aux gendarmes de Ngor venus secourir Abdoulaye Ndiaye.

Comme les gendarmes, les services sanitaires sont vite arrivés et ont trouvé le jeune homme à terre, très agité réclamant de l’eau à boire et se vidant de son sang. Après plusieurs minutes à tenter de le ranimer, les médecins se sont résignés à accepter l’idée que l’homme ne pouvait plus être sauvé. Il était presque une heure du matin lorsque la mort de Abdoulaye Ndiaye a été constatée devant le domicile de Youssou Ndour. Il avait 39 ans. Confiné chez lui depuis le début de cette pandémie, la star a appris avec tristesse la nouvelle de la mort de cet inconditionnel qu’il n’a pas eu l’occasion de connaitre.