Le verdict du tribunal des flagrants délits de Tambacounda est tombé, il y a quelques minutes. Jugé pour avoir forcé le barrage de gendarmerie, lors de sa fameuse tournée du 19 Octobre dernier, à Bakel, l’homme d’affaires et homme de média Bougane Guèye Dany a été reconnu coupable des faits pour lesquels il est jugé depuis ce matin devant le tribunal de la capitale de la région orientale du Sénégal.

A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, Bougane Guèye Dany été reconnu coupable des trois chefs d’inculpation qui pesaient à son encontre. Contrairement au Procureur de la République qui a requis 3 mois de prsion ferme et demandé une amande de 500.000 F CFA, le tribunal des flagrants délits de Tambacounda a préféré jouer la carte de l’apaisement.

Et après avoir écouté toutes les parties, il a décidé de Bougane Guèye Dany est coupable des infractions de refus d’obtempérer, d’outrage à agent et de rébellion. En conséquence, le tribunal l’a condamné à un mois de prison avec sursis et au paiement de 100.000 FCFA. Il pourra, dès ce soir, quitter sa prison bondée de Tambacounda pour rejoindre Dakar avec ses camarades de coalition.