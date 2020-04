UN NOUVEAU CAS COMMUNAUTAIRE À TOUBA

Ce jeudi, sur les 435 tests réalisés, 21 sont revenus positifs. Il s’agit de 19 cas contacts suivis et 2 cas issus de la transmission communautaire.

Selon la Rfm, l’un des cas communautaires provient de la cité religieuse de Touba qui n’avait plus de cas. Ce, après la libération du dernier malade qui était pris en centre de santé Darou Marnane et à la suite de l’évacuation vers Dakar du cas communautaire qui s’était déclaré au marché Ocass. La même source informe que c’est dans ce même marché que le tout dernier cas a été enregistré. Il s’agit d’un vigile en service au marché Ocass. Il était employé dans un centre commercial le matin et assurait la surveillance d’un autre magasin le soir. Il est interné actuellement au centre de santé de Darou Marnane.