Le Général Jean-Baptiste Tine “Serigne Touba est un modèle de résilience, de foi et de droiture. Il a consacré toute sa vie à …”

Le centenaire du retour de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul à Touba, suite à son rappel à Dieu, a été célébré hier à Massalikoul Jinaan à Dakar.

Le ministre de l’Intérieur a conduit la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle.

Le Général Jean-Baptiste Tine a magnifié ce grand jour du 20 Muharram 1446 H. Ceci, devant le porte-parole du khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, les membres du comité de pilotage dont le président de la commission communication, Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma.

«Serigne Touba est un modèle de résilience, de foi et de droiture. Il a consacré toute sa vie à Dieu. Il a souhaité que ce jour mémorable soit un plus pour les croyants, dans leur foi, dans leurs relations avec leur famille, leurs semblables et leur pays », a déclaré le chef de la délégation du palais de la République.

Prenant la parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre a remercié les autorités étatiques, prié pour le Sénégal avant d’exhorter à la concorde entre frères croyants.