REPORT DES ÉCHÉANCES DE CRÉDIT ET SUSPENSION DES MESURES D’EXPULSION DES LOCATAIRES

Le président de la République, Macky Sall a demandé, hier, en conseil des ministres des concertations entre les ministères de tutelle et les institutions financières, en vue d’un report des échéances de crédits au profit des agents économiques éprouvés par la crise sanitaire. Le projet de loi portant suspension des expulsions a également été adopté pendant ce conseil des ministres, rapporte le journal Les Echos dans sa parution de ce jeudi.

Les locataires et les clients qui étaient sous la hantise de l’expulsion ou de paiement de leurs crédits bancaires en ces temps de pandémie peuvent un temps soit peu respirer.

En effet, le président de la République a demandé, au ministre des Finances et du Budget, en relation avec celui de l’Economie et l’Observatoire de la qualité de services financiers, d’engager des consultations avec les responsables de la Bceao, des établissements de crédit et des institutions de microfinance, afin de « sécuriser davantage le traitement diligent des opérations financières et de faire bénéficier aux différents agents économiques d’un report d’échéances de leurs crédits sur une période à convenir ».

Macky Sall et son gouvernement ont adopté le projet de loi relative à la « prorogation des délais » en matière civile, commerciale, sociale et administrative et à la « suspensions des mesures d’expulsion », rapporte la même source.