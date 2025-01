UEMOA : prévision de croissance économique de 6,3 % pour 2025 selon la BCEAO

Les perspectives économiques de la Zone UEMOA s’annoncent prometteuses avec une prévision de croissance de 6,3 % pour l’année 2025, selon la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Cette estimation a été communiquée lors de la quatrième session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui s’est tenue le 20 décembre 2024, à Bamako dans les locaux de l’agence principale de la BCEAO.

D’après le rapport publié par la BCEAO, cette augmentation prévue du produit intérieur brut (PIB) résulterait d’une amélioration notable dans plusieurs secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie extractive, la manufacture, ainsi que les activités commerciales et financières. La production économique de l’Union démontre une vigueur croissante, illustrée par une progression à 6,0 % en 2024, comparée à 5,3 % en 2023.Les discussions ministérielles ont également abouti à l’adoption de plusieurs documents stratégiques, notamment le rapport sur la situation économique et monétaire de l’UEMOA au 30 septembre 2024 ainsi que le cadrage macroéconomique pour la période 2024-2029. Un nouveau projet de décision concernant la nomination des représentants des États au Conseil d’administration du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l’UEMOA a également été examiné et approuvé.En outre, les ministres ont adopté un règlement remplaçant celui en vigueur depuis 2010, relatif aux relations financières extérieures des États membres de l’Union, marquant ainsi un tournant dans l’adaptation des politiques à un environnement économique mondial en mutation. Le budget de l’UEMOA a été fixé à 149,6 milliards de FCfa, intégrant les évolutions récentes et soutenant la modernisation des politiques économiques et financières.Le Conseil des ministres a, par ailleurs, examiné les perspectives financières actualisées pour la période 2025-2029 de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), incluant des initiatives pour soutenir les petites et moyennes entreprises grâce à des partenariats avec la KfW et l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica). Concernant la Commission de l’UEMOA, le budget pour 2025 a été arrêté à 149,6 milliards de FCfa, marquant une hausse par rapport aux prévisions initiales de 2024. Ce budget vise surtout à mettre en œuvre le Plan stratégique « Impact 2030 ».Ces informations ont été relayées par nos confrères de Sud Quotidien, soulignant l’essentiel des échanges et décisions prises lors de cette rencontre cruciale pour l’avenir économique de la région.