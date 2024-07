Un tube de 50 Cent fait le Buzz après la “tentative d’assassinat” de Donald Trump

Aux Etats-Unis, la “tentative d’assassinat” de Donald Trump continue de faire les choux gras de la presse et de drainer une rivière de commentaires. Certains citoyens américains, ont même commencé par publier des images de Donald Trump sur la chanson ‘Many Men » du rappeur 50 Cent.

« Trump se fait tirer dessus et maintenant je suis à la mode »

Le natif du Queens, a réagi en partageant un mème du républicain sur la couverture de son album emblématique « Get Rich or Die Tryin » (Devenir riche ou mourir en essayant) » où on retrouve justement le célèbre titre : Many Men ».

« Trump se fait tirer dessus et maintenant je suis à la mode », a commenté l’artiste, devenu depuis quelques années, un redoutable homme d’affaires.

Rappelons que dans son tube « Many Men » 50 Cent raconte la tentative d’assassinat dont il avait été victime le 24 mai 2000. Si précisément neuf coups de feu sont entendus dans l’intro du hit, c’est parce que le texte fait référence au nombre de balles tirées sur le rappeur américain par son agresseur.

Blessé à l’oreille droite

Ce jour-là 50 Cent quittait l’appartement de sa grand-mère, avec un ami, pour un salon de tatouage.

Ce n’est clairement pas la même histoire que raconte la fusillade de Buttler, samedi dernier. Le tueur présumé Thomas Crooks, 20 ans, a ouvert le feu lors d’un meeting de Trump, tuant un homme et blessant deux autres. L’ancien président américain a été blessé à l’oreille droite. Ce qui lui fait dire que le tireur a tenté de l’assassiner.