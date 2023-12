Tribunal de Dakar : dispute entre les avocats d’Ousmane Sonko et l’AJE…

L’audience entre Ousmane Sonko et l’Etat du Sénégal a démarré au Tribunal de Dakar. Ce mardi, le tribunal de première instance de Dakar doit décider s’il faut radier ou réintégrer l’opposant sénégalais sur les listes électorales.

Cependant, dès les premières minutes de l’audience, une dispute a éclaté entre les avocats d’Ousmane Sonko et l’agent judiciaire de l’Etat (AJE). En effet, les conseils de Sonko ont demandé au juge 5 heures pour plaider parce qu’ils sont au nombre de 35. Du coté de l’Etat du Sénégal, ils sont au nombre de 5 avocats. Le juge a décidé d’accorder à chaque partie 4 heures. Ce que Me Fall (avocat de Sonko) n’a pas accepté. Pour lui le juge avait déjà pris partie. Ce qui a énervé l’AJE, qui a répliqué et a demandé aux conseils de Sonko de s’adresser à la Cour parce que c’est pas lui qui décide du temps.

A son tour, le juge a déclaré : « je ne vous permets pas de dire que j’ai pris partie, vous ne me connaissez pas. Retirez ces propos ».

Pour rappel, les avocats d’Ousmane Sonko n’étaient pas présents dans la salle vers 8h, lorsque le juge a annoncé le démarrage de l’audience. Les avocats de l’opposant étaient à ce moment à la salle 4, alors que l’audience a été délocalisée à la salle 7. « Chaque partie doit être mis dans de bonne condition. On ne savait pas que l’audience aller se tenir dans cette salle. On était à la salle avec plusieurs de mes collègues, c’est pourquoi nous avons accusé du retard pour joindre la salle 7. Je vous informe d’autres qui quittent Ziguinchor pour nous rejoindre. Alors je demande à ce que chaque avocat puisse avoir 20 minutes pour plaider nous n’accepterons pas que le temps soit limité », déclarait Me Bamba Cissé.