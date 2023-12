Ce mardi, le tribunal de la Grande instance de Dakar examine à nouveau la réintégration de l ’opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales. Une décision dont dépend sa candidature à la présidentielle de Février 2024.

13h 14 mn: l’audience est suspendue pour 30 mn

Me Babacar Ndiaye lors de sa plaidoirie accuse « l’Etat de se comporter en voyou et bandit ». Des propos qui ont provoqués la réaction de l’agent judiciaire de l’Etat qui s’est adressé au juge pour lui demander à ce qu’il arrête de taxer l’Etat de voyou. La robe de persister: “l’Etat a produit des documents faux pour se justifier, il affirme que le 17 juillet qu’ils sont partis chez Ousmane Sonko et qu’ils ont monté une affiche de notification là-bas pour revenir dans les PV et dire qu’il n’y a pas de fiche de notification. Et aujourd’hui, lors de l’audience, ils ont produit un document attestant de la délivrance de la notification. Le 28 juillet, Ousmane Sonko est arrêté, la décision de sa radiation était le 2 aout, c’est après anéantissement de son état de contumace que cela a été prise. C’est l’une des absurdités de ces procédures. Le ministre de la justice est un analphabète en droit pénal, il s’est trompé en croyant que la condamnation par contumace été définitive. Il l’a dit dans plusieurs plateaux télévisé. M. le président, depuis 2020 le droit est à l’agonie le droit pénal est aussi à l’agonie, nous vous demandons de le relever et de donner une décision juste”.

Plusieurs manquements ont été noté, dans ce sens, Me Bamba Cissé de dire que:” Cette affaire entre Ousmane Sonko et l’Etat du Sénégal est un vrai saga je vous fais confiance Monsieur le président pour cette affaire. N’écoutez pas ceux qui vous disent que c’est une affaire simple car il oppose l’Etat à un citoyen simple. Combien de personnes portent un bracelet électronique, c’est un signe d’espoir pour eux moi je le porte dans mon cœur il n y a que des détenus politiques qui peuplent les prisons du Sénégal. Je veux que naisse un Sénégal ou tout le monde peux exprimer ses droits, manifester et donner son opinion. Ne sacrifions pas notre avenir car ces gens (l’Etat) il ne leurs restent que deux mois. Vous avez dit que force restera à la loi, mais c’est vous qui avez dit que vous n’exécuterai pas une décision de justice à quoi ça rime si vous faites fi de tout ça. Vous ne serez pas candidat et c’est pour cette raison que vous faites toutes ces choses-là. Nous ne sommes plus dans un Etat de droit”.