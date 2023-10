Tribunal de Dakar: Découvrez les détails du procès de Ndèye Fatou Fall dite ”Falla Fleur”

C’est à la salle 3 du tribunal de Dakar, une salle pleine à craquer que s’est tenu ce jeudi 12 octobre matin le procés de Ndèye Fatou Fall dit Falla Fleur poursuivi pour entre autres chefs d’accusation de: actes ou manoeuvre à compromettre la sécurité publique, atroupement public non armé…

Vétue d’une robe couvrant l’intéralité de son corps, Ndèye Fatou Fall a été confrontée devant la barre à des écrits qui seraient extraitent de sa pae facebook et qui inciteraient selon le ministère public à un appel à l’insurection ou trouble à l’ordre public.

Ainsi, si la prévenue n’a pas niée la paternité de ses écrits, elle a tout de meme rejeté le sens d’incitateurs à la violence ou d’atrouppement à l’ordre que le procureur a voulu les attribuer. Selon Falla Fleur, ses postes qui contenaient des prases telles que: ” le verdict du 1e juin dépendra de réaction par arpport à cet enlèvement…Ne rie faire c’est ca l’humiliation. Na niou jou dox mbokk” ne visaient en aucun cas à appeler au soulèvement ou à un quelconque intension de troubler la quiétude publique. Celle qui se réclame de patriote sénéalaise et non politique comme seraient tenter de penser d’aucuns, se dit etre poussée de par ses écrits par l’appel à la défense des interets de sa nation et son amour pour son pays.

Le délibéré de cette audience qui a refusé du monde très tot ce matin au tribunal de Dakar sera rendu le 26 octobre prochain