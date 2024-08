Trafic de cocaïne : bonne nouvelle pour le fils d’Idrissa Seck

L’étau se desserre autour du fils de l’ancien premier ministre, Idrissa Seck, qui a été arrêté pour trafic de drogue dure. Pape Abdoulaye Seck hume l’air de la liberté. Libération rapporte qu’il est sorti de prison ce lundi sous le régime du contrôle judiciaire.

Le journal rappelle que le juge du troisième cabinet avait, après audition dans le fond, accordé la liberté provisoire au mis en cause. Une décision confirmée mardi passé par la chambre d’accusation. L’arrêt n’a pas été suivi d’un appel du parquet général.

Le quotidien d’information souligne qu’un autre mis en cause dans cette affaire, Amadou Diam Ndoye, a été aussi libéré. Cinq autres personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête qui a abouti à la saisie en mai dernier de plus de 22 kilos de cocaïne à Keur Ayib et Ngor-Virage restent en détention dont Sylvain Bathiapara Mendy, désigné cerveau du réseau de trafic démantelé par les éléments de l’OCRTIS, entre la frontière sénégalo-gambienne.