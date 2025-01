Contribution : De très loin je vois le sourire d’une mère ( Par Dr Ismaila Diallo)

Ces femmes ont enduré la douleur de la répression, l’humiliation, les injustices de l’emprisonnement, et, pour certaines, la perte amère d’un fils, d’un frère ou d’un proche dans cette lutte pour la liberté et la dignité. Ce geste dépasse le simple cadre personnel pour devenir un symbole universel de reconnaissance envers ces piliers silencieux de la société, souvent relégués dans l’ombre, mais essentiels à toute lutte pour un avenir meilleur.

Ce choix de nom est une manière de graver dans la mémoire collective le courage et la résilience de ces femmes, de leur rappeler qu’elles ne sont pas seules, et que leurs sacrifices ne seront jamais oubliés. À travers ce geste, le Pr Diomaye appelle à la solidarité, à l’unité, et surtout au respect envers celles qui portent, dans la douleur et l’espoir, les combats de leur peuple.