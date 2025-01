Affaire Bandiaky : « Sniper » mêle Mimi Touré à sa défense devant le juge

Jérôme Bandiaky, surnommé « Sniper » et souvent décrit comme l’homme des « sales besognes » sous l’ancien régime, pourrait bientôt recouvrer la liberté. Placé sous mandat de dépôt depuis septembre dernier pour des accusations graves, notamment escroquerie au préjudice de l’État, usurpation de fonction, trafic d’armes et de munitions, ainsi que détention illégale d’armes, il a récemment été entendu au fond par le Doyen des juges.

D’après Les Échos, qui publie l’information dans son édition de ce lundi 27 janvier, un élément marquant de l’audition a été la mention du nom de l’ancienne Première ministre Mimi Touré. Une collaboration avec Mimi Touré révélée, interrogé sur les conditions dans lesquelles il occupait un appartement au centre-ville dont sa famille a récemment été expulsée, Jérôme Bandiaky a indiqué l’avoir obtenu grâce à l’intercession de Mimi Touré, alors qu’elle était à la Primature, succédant à Abdoul Mbaye. Bandiaky a expliqué avoir été engagé à l’époque par Mimi Touré comme « assistant de sécurité », fonction qu’il a revendiquée devant le magistrat instructeur. Selon ses propos rapportés par le journal, son rôle consistait à : Assurer une surveillance discrète pour garantir la sécurité de sa patronne, S’occuper de tâches liées à la sécurité des enfants, comme les accompagner à l’école, Effectuer certaines démarches confidentielles. Cependant, en raison de ses fréquents retards au travail, alors qu’il résidait dans le quartier des Mamelles, Mimi Touré lui aurait proposé de formuler une demande pour bénéficier d’un logement plus proche. Il affirme que c’est ainsi qu’il a obtenu l’appartement en centre-ville où il vivait avec sa famille. Bandiaky précise avoir signé les documents nécessaires en tant qu’« assistant de sécurité » et non comme fonctionnaire de l’État. Il ajoute qu’après le départ de Mimi Touré de la Primature, il a continué à occuper le logement, ayant entre-temps établi des liens étroits avec le Président Macky Sall et se rendant régulièrement à la Présidence. Concernant les accusations de trafic d’armes, Bandiaky a fermement nié toute implication. Il a déclaré qu’une seule arme retrouvée à son domicile pouvait lui être reprochée, affirmant n’avoir jamais participé à une quelconque activité de trafic d’armes. Avec ces explications fournies au magistrat, Jérôme Bandiaky pourrait désormais introduire une demande de liberté provisoire. Cette perspective lui offre une chance d’espérer retrouver sa liberté, bien que le sort de cette requête dépendra de l’appréciation des juges face aux charges retenues contre lui.