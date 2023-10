Tourisme à Saint-Louis : Ce que propose le PM Amadou Bâ pour attirer un fort potentiel d’investisseurs dans la région…

L’un des secteurs porteurs de croissance dans la région de Saint-Louis, « c’est le tourisme ». C’est du moins la conviction du Premier ministre Amadou Bâ en tournée économique dans la région de Saint-Louis depuis hier.

Le chef du gouvernement est favorable à un travail particulièrement axé dans l’amélioration du climat des affaires car, selon lui, « il y’a un bon potentiel en matière touristique. Il faut travailler sur le climat des affaires avec le pétrole et le gaz, la culture, les activités agricoles etc…si on fait focus sur le tourisme, d’ici un an, on aura un secteur plus dynamique » indique le Premier ministre tout en reconnaissant que c’est aussi une question qui peut participer à régler le problème de l’emploi et mettre Saint-Louis dans une dynamique d’émergence.