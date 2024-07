Touba: Le fils de l’Imam disparaît avec la caisse de la mosquée

Une affaire de vol secoue Touba. D’après L’AS, C. Mbacké, le fils cadet d’un célèbre Imam dans le milieu mouride a disparu avec la caisse de la mosquée. Celle-ci contenait 2 millions de francs CFA, estime le journal.

Le voleur, décrit comme « la brebis galeuse de sa famille, et féru de l’alcool », est introuvable depuis lundi, poursuit la source.

D’après le quotidien d’information, « il a attendu que toute sa famille se rende à la journée de prières à la mémoire de feu Serigne Athekh Falilou Mbacké, fils de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et petit fils de Serigne Fallou Mbacké, décédé la semaine dernière, pour exécuter son plan ».

En quoi faisant ? « A l’abri des regards indiscrets, C. Mbacké a pénétré dans la chambre de son père. Une fois à l’intérieur, il force la porte de l’armoire ou l’Imam a l’habitude de ranger ses documents et argent. Là, il prend tout son temps pour tout fouiller avant de tomber sur une sacoche bleue dans laquelle son père gardait la caisse de la mosquée. Audacieusement, C. Mbacké renverse le contenu sur le lit avant de disparaître avec toute la somme », avance L’AS.

L’Imam, qui a constaté les dégâts dès son retour, a signalé le vol à ses pairs avant d’actionner la Justice malgré l’opposition de certains membres de la famille, conclut le journal.