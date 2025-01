Thiaroye sur mer: Un jeune footballeur de 16 ans poignarde a mort

le quartier médina Niang oryx, situé à Thiaroye sur mer , a été le théâtre un événement tragique qui a couté la vie a Abdou faye , un jeune footballeur prometteur âgé de seulement 16 ans .selon les témoignages recueillis par l observateur et relayés par Seneweb, ce drame a pour origine une banale altercation qui a dégénéré en une violente bagarre, le samedi dernier

Tout a commencé par une confrontation entre Abdou Faye et le frère cadet du meurtrier présumé. Ce dernier, connu sous le nom de Diaw, aurait agi par vengeance après que son jeune frère ait été impliqué dans une querelle avec la victime .Animé par un esprit de représailles, Diaw aurait pris une décision fatale. D’après les témoignages, il serait rendu dans une boutique du quartier ou il aurait demandé au commerçant de lui vendre un couteau .Sans poser de questions, le boutiquier lui remet une arme en échange d une modique somme de 100FCFA.Apres avoir dissimulé le couteau sous ses vêtements, Diaw se dirige vers Abdou Faye et lui assène un coup fatal à la poitrine , le laissant sans vie . Ce drame soulève des question sur la facilité d’accès aux armes blanches et la monté des violences chez les jeunes , le quartier sous le choc ,pleur la perte d un adolescent au potentiel brillant , tandis que les autorités locales sont appelées a renforcer la sécurité et a sensibiliser la population face à de tel actes.