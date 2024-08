Bassirou Djiggal a été condamné à deux ans de prison, dont trois mois ferme, pour vol de poteaux électriques. Le commerçant sis au parc Lambaye de Dakar a été reconnu coupable par le juge du tribunal de grande instance de Mbour, à l’audience des flagrants délits.

Pour rappel, le 12 juillet 2024, Bassirou Djiggal s’était déplacé jusqu’à Saly pour charger dans un camion pris en location 50 poteaux électriques au niveau du dépôt de la société SCL Énergies Solutions. Il les a bazardés à 4 500 000 F CFA, moyennant 90 000 F CFA l’unité. De cette vente, il a gagné 650 000 F CFA.

L’appétit venant en mangeant, le filou est revenu pour voler à nouveau 25 autres poteaux électriques. Mais la chance a cette fois tourné. Il sera interpellé par un agent. Il lui a expliqué avoir été envoyé par un certain Mohamed Djigo. Ce dernier sera même joint par téléphone. Ce dernier confirme à l’agent de SCL, Aliou Kassé, qu’il a bel et bien envoyé le commerçant pour qu’il récupère les poteaux électriques et que sûrement, Mamadou Djigal s’est trompé de dépôt.

Mais après cet appel téléphonique, plus de nouvelles de Mouhamed Djigo. Bien que le commerçant ait été arrêté, Djigo ne se déplacera pas à Saly pour blanchir le commerçant. Pire, il n’est plus joignable.

Même si le commerçant assure qu’il ne savait pas que les poteaux n’appartenaient pas à Mouhamed Djigo, il a été condamné à deux de prison, dont trois mois ferme.