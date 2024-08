Le commissariat de Grand-Dakar a démantelé un réseau de confection de faux permis de conduire. Le démarcheur M. Faye et son client ont été déférés hier lundi au parquet de Dakar. Les policiers ont saisi du chanvre indien et des documents, dont des cartes grises et des actes de vente, lors de la perquisition chez le rabatteur M. Faye. Seneweb vous livre les détails de l’enquête.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la délinquance et les accidents de la circulation, les hommes du commissaire Adama Wele effectuent fréquemment des opérations de contrôle des motocyclettes sans casque.

C’est dans ce cadre que les éléments du commissariat de Grand-Dakar ont intercepté, à hauteur de la mosquée Massalikoul Jinane, un Thiak-Thiak en possession d’un permis de conduire fraichement confectionné. Mais après vérification sommaire, il s’est révélé être un faux en format papier, sans photo du titulaire.

Interpellé, le motocycliste K. W. a déclaré qu’il était chargé de livrer le document au mécanicien L. Diop domicilié à Biscuiterie, pour le compte de M. Faye, rabatteur au service des Impôts et des Domaines de Bourguiba. La poursuite des investigations a permis d’interpeller le destinataire du faux document saisi. L. Diop a confié avoir commandé le permis de conduire pour le compte d’un ami qui vit au Canada qui en avait besoin pour travailler comme chauffeur.

C’est ainsi qu’il a été mis en rapport avec le cerveau du réseau, M. Sarr, qui s’était engagé à lui confectionner le vrai faux permis de conduire contre la somme de 14 000 F CFA.

Le démarcheur a été piégé et arrêté à la devanture du service des Impôts et des Domaines de Bourguiba. Mis devant le fait accompli, M. Faye a tout avoué.

La perquisition de son domicile a permis aux limiers de découvrir des cartes grises et des actes de vente ainsi qu’un cornet entamé de chanvre indien, selon des sources de Seneweb.

Le démarcheur M. Faye a désigné un nommé M. Sarr comme étant le cerveau de cette bande de confection de faux documents. Sur ordre des policiers, il a passé une commande d’un nouveau permis de conduire. Mais M. Sarr a dépêché un autre Thiak-Thiak sur les lieux du rendez-vous. Ce dernier a été interpellé pour les besoins de l’enquête. Disculpés par les éléments du dossier, les deux Thiak-Thiak ont été libérés.

Au terme de l’enquête, le démarcheur M. Faye et son client L. Diop ont été déférés pour association de malfaiteurs faux et usage de faux et complicité.