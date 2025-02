Mamadou Sow, connu sous le nom d’Albarka Kaire Mbeur dans son quartier, risque deux ans de prison ferme pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. Il a comparu, mercredi 12 février 2025, devant le tribunal correctionnel de Dakar pour répondre àl’incendie qu’il a causé dans leur appartement à liberté 6. Un drame qui a coûté la vie à trois membres de sa famille en février 2024, rapporte Les Échos.

Les faits remontent au 7 février 2024. De retour d’une séance d’entraînement, Mamadou Sow avait emprunté un bec de gaz à sa tante pour chauffer de l’eau, avant de s’endormir sans le remettre à sa place. Le lendemain matin, alors qu’il tentait de le restituer à sa demi-sœur Mariama Siré Sow, une fuite de gaz s’est produite dans sa chambre. Pris de panique, il a fui l’appartement sans alerter personne. Quelques instants plus tard, une explosion s’est déclenchée, entraînant la mort de sa demi-sœur Binta Sow, de son neveu de 7 ans B. Kandé et de sa tante Khadidiatou Sow. Son autre demi-frère, Abdoulaye Sow, a survécu avec des brûlures graves, relate le journal.

À la barre, Mamadou Sow, âgé de 30 ans, a plaidé non coupable, évoquant un accident et la volonté divine. Toutefois, le procureur a estimé qu’il avait fait preuve de négligence et requis une peine de deux ans de prison ferme.

Mariama Siré Sow et Abdoulaye Sow, parties civiles, réclament respectivement 20 millions et 2 millions de FCFA en dommages et intérêts. Leur avocat, Me Baba Diop, a insisté sur la gravité de la faute du prévenu.

De son côté, Me Mahecor Diouf, avocat de la défense, a souligné que son client n’avait jamais eu l’intention de causer un tel drame et qu’il était lui-même exposé au danger.

Le verdict sera rendu le 26 mars 2025.