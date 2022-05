Législatives 2022: Le ministre Antoine Diome exclut le listes proportionnelles de Benno et Yewwi pour diverses raisons

Le couperet est tombé sur le cou des deux plus grandes coalitions politiques du Sénégal. A 60 jours du grand rendez-vous électoral, le ministre de l’Intérieur a publié la liste des coalitions et partis politiques retenus pour l’élection du 31 juillet. Et il n’a pas été tendre avec Benno comme avec Yewwi dont les listes ont été rejetées.

La décision du ministre de l’Intérieur, sur la recevabilité des listes des candidats à l’élection des futurs députés du Sénégal, vient de tomber. A en croire un document rendu public par les services du ministre Félix Antoine Félix Diome, “la liste proportionnelle des suppléants de Benno Bokk Yaakaar est irrecevable pour non respect des dispositions des articles L149 alinéa 6 et L178-2 du code électoral sur la parité.” Aussi, le ministre de l’intérieur, qui ne comptait pas faire les choses à moitié, a décidé de rejeter aussi la liste des titulaires au scrutin proportionnel de la coalition Yewwi Askan Wi “pour non respect des articles L178-1 et L179 alinéa 2 du code électoral.”

Comme indiqué dans son arrêté, sauf avis contraire des juges constitutionnels, cette élection des députés prévue le 31 Juillet risque de se faire en l’absence de ces deux grandes coalitions politiques du pays. En tout état de cause, malgré ce rejet notifié par le ministre de l’Intérieur, les chances des deux coalitions de participer à ces futures élections sont conditionnées par les décisions que vont prendre les juges constitutionnels. Dans les 48 heures qui vont suivre, Déthié Fall comme Benoit Sambou, mandataires des deux colaitions, doivent retourner voir les sages pour espérer que les 7 sages infirment l’arrêté ministériel.