Suspecté de marabouter Wally Seck : Le Faramareen auditionné, son vigile envoyé en prison

Quelques semaines après l’affaire Eumeudy Badiane et Ameth Thiou, les danseurs de Wally Seck qui s’étaient embrassés lors d’un concert de ce dernier, le chanteur a encore fait face aux enquêteurs, dans une nouvelle affaire qui lie son vigile.

D’après les informations rapportées par Rewmi Quotidien et Libération, le vigile de Wally Seck, du nom de Saliou Diallo alias Baye Zale, a été envoyé en prison. Il a été jugé hier, mercredi, par le tribunal d’instance de Dakar, pour des faits de coups et blessures volontaires et de destruction de biens appartenant à autrui.

Âgé de 39 ans, Baye Zale avait arrêté un individu nommé E. M. Gaye, qu’il soupçonnait de vouloir verser du « saafara » (liquide mystique) devant la maison de Wally Seck. Il le tortura puis l’électrocutera jusqu’à son évanouissement.

Considéré comme un témoin, Wally Seck a été auditionné en tant que tel par les enquêteurs en charge de l’affaire. Le Faramaren déclarera qu’il n’était pas au courant des agissements de son vigile, rapporte les deux quotidiens.

Ce dernier, jugé hier, a été déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt. Le président du tribunal a fixé son délibéré au 13 août prochain.