Suppositoires dangereux : démantèlement d’un réseau TikTok et sept arrestations à Guédiawaye

Depuis quelques jours, une vive polémique agite l’opinion publique au sujet de la commercialisation de suppositoires pour femmes, communément appelés « boulette ». Ces produits, vendus sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, sont désormais au centre d’une affaire judiciaire, marquée par une liste croissante de victimes signalées. Selon le journal L’Observateur, la police a démantelé ce réseau illégal et procédé à l’arrestation de son instigatrice présumée, Alima Sow, connue sous le pseudonyme de « Bbei Lyma », ainsi que six autres vendeuses.

Tout a commencé le 21 janvier 2025, lorsque des pharmaciens, parmi lesquels Aminata Diop, Yankoba Coly et Moussa Diallo, ont alerté le ministère de la Santé sur la prolifération inquiétante de ces produits nocifs. Suite à ces informations, le commissariat central de Guédiawaye a ouvert une enquête approfondie. Grâce à une infiltration menée par trois agents féminins se faisant passer pour des clientes, les enquêteurs ont réussi à identifier et à interpeller les responsables. Bbei Lyma, une figure populaire sur TikTok et principale vendeuse de ces suppositoires, a été piégée lors d’une opération discrète qui a permis aux autorités d’acquérir directement ses produits pour collecter les preuves nécessaires. L’opération s’est soldée par l’arrestation de sept personnes : Pape Ibrahima Gueye, Seynabou Gassama, Alima Sow, Binetou Diouf, Moussou Gassama, Maty Ndiaye et Habousse Ndiaye. Ces suspects sont actuellement en garde à vue au commissariat central de Guédiawaye et doivent être déférés aujourd’hui devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Cette affaire met en lumière les dangers des produits non homologués vendus en ligne et soulève des questions sur la régulation des pratiques commerciales sur les réseaux sociaux.