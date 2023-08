Leur stratégie, indifférent à la risée, Boubacar SALL

Parce qu’ils ont réalisé que le ridicule n’a pas tué, qu’il n’a même pas éraflé le corps physique, Ils en ont fait une stratégie pour conserver le pouvoir, éliminer les adversaires politiques, réduire au silence toutes les voix dissidentes. En les utilisant et en les abusant, ils sont devenus complètement indifférents. En effet :

1. Par leur indifférence au ridicule, ils prétendent qu’Ousmane Sonko n’est qu’un épiphénomène, Malgré tout au cours des 4 dernières années, à tous les emplois civils et militaires ils ont nommé uniquement ceux qui acceptent de servir comme arme armée contre Ousmane Sonko.

2. Par indifférence au ridicule, en mars 2021, alors qu’Ousmane Sonko était entre leurs mains, Ils ont assassiné 14 sympathisants de Pastef et ont par la suite déclaré que leurs enquêtes révélaient que c’était Ousmane Sonko qui avait tué 14 personnes innocentes.

Parce qu’ils sont indifférents aux moqueries, le 17 juin 2022, alors qu’ils séquestrent Ousmane Sonko chez lui, ils ont assassiné 4 partisans du Pastef, revenir plus tard pour déclarer que leurs investigations révèlent que c’est Ousmane Sonko qui a tué ces 4 personnes innocentes.

4. Parce qu’ils sont indifférents au ridicule, le 16 mars 2023, tandis qu’ils séquestrent Ousmane Sonko chez lui, ils ont assassiné deux sympathisants du Pastef ,revenir plus tard annoncer que leurs enquêtes révèlent que c’est Ousmane Sonko qui a tué ces deux innocents.

Par indifférence au ridicule, le 15 mai 2023, alors qu’Ousmane Sonko était enfermé dans sa résidence à Ziguinchor, Ils ont assassiné deux sympathisants du Pastef, puis reviennent pour déclarer que leurs enquêtes révèlent que c’est Ousmane Sonko qui a tué ces deux innocents.

6. Parce qu’ils sont indifférents au ridicule, entre le 1er et le 3 juin 2023, tout en séquestre Ousmane Sonko dans sa résidence de Dakar, ils ont assassiné 29 sympathisants non armés de Pastef, revenir plus tard pour déclarer que leurs enquêtes montrent que c’est Ousmane Sonko qui a tué ces 29 personnes innocentes.

7. Parce qu’ils sont indifférents au ridicule, ils recrutent des bandits qu’ils rassemblent au siège de l’APR, les équipent d’armes de guerre, leur fournir les pick-ups offerts à l’Etat du Sénégal, prendre certains d’entre eux à bord des véhicules SDS, leur permettre de tuer des manifestants non armés, puis revenir pour déclarer que leurs enquêtes révèlent que ces bandits sont au service d’Ousmane Sonko.

8. Parce qu’ils sont indifférents aux moqueries, quand ils ont instrumentalisé une jeune folle pour accuser Ousmane Sonko de l’avoir violée et sodomisée à cinq reprises.que toutes les preuves et les confessions ont échoué, Ils donnent alors l’ordre au procureur et au juge d’inventer tout autre crime et de le coller à Ousmane Sonko.

9. Indifférents au ridicule, ils transportent et séquestrent par la force chez eux Ousmane Sonko, déclarer qu’ils ne savent pas où le trouver et qu’ils devront dès lors l’essayer par contumace.

10. Indifférents au ridicule, ils déclarent ne pas connaître la plainte de diffamation déposée contre Ousmane Sonko par le prédateur Mbaye Prodac, mais ils sont ceux qui ordonnent leur avocat pour resserrer les charges, puis de faire appel du jugement afin que leur juge couché puisse porter la peine de 2 à 6 mois avec sursis pour cibler l’inéligibilité face à la peur.

11. Indifférents aux moqueries, ils arrêtent des jeunes innocents liés au Pastef, ils dressent des scénarios de terreur insensés, inventer des noms sans inspiration comme Forces spéciales, Commandos, Cocktails Molotov, et accuser Ousmane Sonko d’être le leader de ces groupes terroristes organisés.

12 Parce qu’ils sont indifférents au ridicule, ils ratent leur tentative pour assassiner Ousmane Sonko, à qui ils ont saupoudré un liquide occulte, et arrêter son loyal garde du corps pour la tentative d’assassinat qui a échoué.

13. Parce qu’ils sont indifférents au ridicule, ne pouvant trouver le moindre crime pour s’en tenir à Ousmane Sonko, ils décident de rassembler tous les appels à la mobilisation contre les fossoyeurs de la république qu’il a lancés depuis trois ans, et de les qualifier de façon grossière en appels à l’insurrection

14. Parce qu’ils sont indifférents au ridicule, ils arrêtent Ousmane Sonko pour le vol de son téléphone, réaliser que cela efface leur condamnation loufoque par contumace, et ils prétendent que la contumace continue car Ousmane Sonko arrêté et celui condamné par contumace ne sont pas les mêmes.

15. Parce qu’ils sont indifférents au ridicule, ayant brisé toutes les annales des prisonniers politiques, des journalistes emprisonnés, des manifestants tués et blessés, les médias fermés, les réseaux sociaux bloqués, l’accès à Internet bloqué, ils se proclament les gardiens de la démocratie et des libertés au Sénégal.

16. Parce qu’ils sont indifférents au ridicule, depuis onze ans ils ont libéralisé et organisé le pillage massif des ressources publiques, ont protégé et favorisé les pires contrevenants économiques,

ont même libéré leur trafiquant de fausse monnaie pris en flagrant délit, Bougazelli, et ils prétendent à quiconque veut l’entendre être les champions de la bonne gouvernance.

Leur indifférence à l’égard des moqueries est remarquable, mais cela n’empêchera pas la roue de tourner en 2024 pour le bien de ceux qu’ils connaissent que le peuple dans son écrasante majorité a choisi, c’est pourquoi ils s’obstinent à essayer de les exterminer par lâcheté et lâcheté.