TER, BRT et le 27 décembre : Stratégie politique, mystique ou simple coïncidence

Au Sénégal et un peu partout dans le monde, le choix de la date d’inauguration de grandes infrastructures est souvent calqué sur le calendrier électoral. Et c’est peut-être dans ce cadre que s’inscrit le lancement du BRT (Bus Rapid Transit), prévu le 27 décembre 2023, soit à un peu plus d’un mois du démarrage de la campagne électorale de la Présidentielle du 25 février 2024.