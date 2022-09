Il soutire 50,5 millions de FCFA à ses clients à qui il promettait les services de ” chamzou”, son djinn

Déjà écroué pour une autre cause, le charletan Mbaye Kane a été extrait de prison par la division des investigations criminelles (DIC), entendu puis déféré au parquet pour escroquerie et charlatanisme. Il a fait plusieurs victimes entre le Sénégal et la Gambie.

La première plainte instruite par la dic a été déposée par M.Ba. Ce dernier a révélé que Mbaye Kane lui avait déclaré qu’il était un marabout capable de fructifier ses avoirs et développer son business. Il lui a indiqué à cet effet travailler avec un djinn du nom de “Chamzou”.

Le mis en cause a remis à Mbaye Ba de l’encens en plus d’une bague à porter à la main.

Après aboir usés de ces produits comme recommandés, le Sieur Ba est devenu hypnotiser et a commencé à transférer des fortes sommes d’argents. Au total 15millions.

Le mis en cause a procédé ainsi avec d’autres personnes qui lui envoyaient aussi beaucoup d’argent.

Malheureusement pour lui, il sera interpellé suite à une plainte déposée par le nommé M. Wane qui a donné 3,5 millions de FCFA à Kane après une série de bain.

Déjà interpellé par la division nationale de lutte contre le trafic de migrants, Mbaye Kane a été extrait de prison.

Entendu, il a reconnu partiellement les faits en proposant un délai pour rembourser les plagnants. Ce que ces derniers ont systématiquement refusé.

