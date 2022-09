L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment défini la santé sexuelle, comme «un état de bien-être physique, émotionnel, mental, associé à la sexualité».

La santé sexuelle recouvre donc un vaste domaine allant des aspects sanitaires liés à l’activité sexuelle jusqu’au respect entre les partenaires sexuels, en passant par tout le champ de la procréation, y compris de la procréation médicalement assistée (PMA).

Le monde a célébré, hier dimanche 4 septembre, la Journée mondiale de la santé sexuelle. La reconnaissance de la santé sexuelle et l’intérêt des autorités de santé publique pour ce domaine spécifique de la santé sont récents.

Depuis 2010, l’Association mondiale de santé sexuelle (World Association for Sexual Health – WAS) organise tous les 4 septembre la Journée mondiale de la santé sexuelle, pour sensibiliser le grand public et les acteurs de la santé sur ce sujet. Cette année, le thème choisi est «Let’s Talk Pleasure» (Parlons du plaisir). À cette occasion, la WAS s’adresse aux États, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, aux institutions académiques, aux autorités sanitaires, aux professionnels, aux acteurs du secteur privé et plus largement à la société.

Ces derniers sont invités à reconnaître les barrières qui s’opposent à l’expression et à l’expérience de ce plaisir dans les systèmes de la société actuelle, aussi bien sur le plan légal, réglementaire et culturel ; reconnaître le plaisir sexuel comme un aspect important de la santé sexuelle, en l’incluant comme un droit fondamental de l’être humain.

Une meilleure prise en compte du plaisir dans la santé sexuelle, au travers d’une meilleure communication et d’une meilleure reconnaissance, constitue selon l’association, un levier d’amélioration de la santé sexuelle à travers le monde.