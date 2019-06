Soutien à Aliou Sall : Awa Niang, l’inculte députée se rétracte

De retour de la Mecque, Awa Niang a posté un message sur facebook pour apporter son soutien à Aliou Sall, frère du Président Macky Sall. « Bonjour camarade et frère Aliou !

Je suis de tout cœur avec toi. J’étais à La Mecque. Je suis revenue un peu souffrante. Je vous encourage. La vie est ainsi faite, mais ne te décourage jamais. Tout est clair dans la tête des Sénégalais, conscients que sans vous, le Sénégal ne ferait pas partie les pays pétroliers ». », a-t-elle écrit dans un premier temps.



Mais la deuxième questeur à l’Assemblée nationale va se rétracter très vite. Face aux moqueries des internautes, le premier message sera supprimé et le deuxième a complètement changé de ton. »Le rôle d’Aliou Sall dans l’exploitation du pétrole, une ressource naturelle, n’est plus à démontrer. Avant même l’arrivée du président de la République Macky Sall au pouvoir, il était aux avants-postes et a grandement permis au Sénégal d’être aujourd’hui cité parmi les pays pétroliers.

Certes l’exploitation de cette ressource, cette richesse, n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais nous sommes bien sur le bon chemin avec des efforts consistants des autorités qui ont mis en place un arsenal juridique pour éviter toute confusion. Le pétrole ne sera donc jamais une malédiction dans ce pays qui a des appuis rendus plus solides par le Chef de l’Etat qui met au-devant la transparence dans la gestion des affaires.

Ces moments que nous vivons, ne sont que de simples soubresauts parmi tant d’autres, qui seront vite dépassés.

Ma conviction est que mon camarade M. Aliou Sall est un passionné du Sénégal guidé par le simple souci de servir et non se servir de sa patrie qu’il aime tant.

Député Awa NIANG, Questeur à l’Assemblée nationale »