Sonko candidat : « Tout le monde doit se conformer à cette décision », Me Larifou

Me Said Larifou, un des avocats de Ousmane Sonko, de retour d’audience du tribunal de Ziguinchor, dans « Objection » dimanche, sur Sud Fm, prolonge le débat sur la réinscription du leader de Pastef sur les listes électorales.

L’avocat réunionnais, inscrit au barreau de Moroni aux Comores, commente le verdict du Tribunal d’instance de Ziguinchor, actant la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales.

« Donc, lorsque vous rentrez dans une salle d’audience comme celle de Ziguinchor, vous demandez une chose, respectez notre dignité, rétablissez la dignité du peuple sénégalais. Nous voulons nous exprimer librement et choisir librement notre président sans entrave aucune », a noté d’emblée l’un des avocats du leader de Pastef dissous.

Entre autres à Ziguinchor, il a été question de récusation à un moment donné. « Ce qui fait l’élégance et la beauté d’une audience, poursuit l’homme politique franco-comorien, c’est lorsqu’on respecte les règles. Lorsqu’il y a une récusation, c’est un tribunal d’instance, un juge unique, tout le monde sait le magistrat qui va statuer. Mais il y a la forme quand même. Plus vous respectez la forme, et plus vous donnez crédit aussi, non seulement à vos fonctions, à votre posture, mais vous donnez crédit aussi à votre argument ».

Et l’exilé à Paris et avocat panafricain de mentionner avec instance : « lorsque vous avez des fonctions extrêmement importantes, comme celles des magistrats, que vous soyez respecté. Puis qu’ils savent qu’ils détiennent un élément fondamental pour la paix civile. Puis que la décision rendue au nom du peuple Sénégalais, tout le monde doit se conformer à cette décision. Ils ont besoin que leur pouvoir judiciaire soit respecté ».