Guédiawaye : les propos de Racine Talla qui ne vont pas plaire à Ahmed Aïdara

L’actuel maire, Ahmed Aïdara, appréciera. «Guédiawaye regrette Aliou Sall» : c’est l’affirmation du directeur général de la RTS, Racine Talla, en marge d’une cérémonie de remise de fournitures scolaires, de trois ambulances médicalisées et d’équipements sportifs pour Wakhinane Nimzatt dont il est l’édile.

Wakhinane Nimzatt est l’une des cinq communes d’arrondissement du département de Guédiawaye. Talla, repris par Enquête, a déclaré que dans son allocution, il n’a «pas salué Aliou Sall, ici présent, parce que (ce dernier) n’a pas souhaité prendre la parole». «Je me suis fâché contre lui, a souri le patron de la RTS. On a invité tous les maires à cette cérémonie et il (Aliou Sall) a été un brillantissime maire.»

Racine Talla de poursuivre : «Je le dis et je l’assume. Aujourd’hui, les populations de Guédiawaye le regrettent. Je le dis tout haut. C’était une parenthèse nécessaire. Ce n’est pas une rencontre politique. Mais, ce qui est sûr est que beaucoup d’établissements manquent de portes. Si Aliou Sall était là, ce ne serait pas la cas.»