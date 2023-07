Société : Retour de Amy Ndiaye Gniby à l’Assemblée nationale

Des propos que la députée juge déplacés. Amy Ndiaye considère que devant de telles insinuations, la justice doit sévir et de la meilleure des manières. Elle a donc demandé au ministre de la Justice de prendre des mesures afin que cessent ces violences verbales. Pour rappel, Amy Ndiaye Gniby a été agressée au sein de l’hémicycle par ses collègues députés du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang. Ces derniers avaient été condamnés à six mois de prison ferme. Ils ont recouvré la liberté en juin dernier. Malgré la condamnation purgée, en guise de protestation, les femmes députées de Benno Bokk Yakaar continuent de quitter la salle, à chaque prise de parole de ces derniers.

Rewmi