C’est un témoignage capital qui met davantage de lumières sur le rôle joué par le médecin, Léopold Gaston Boissy, dans le scandale mafio-judiciaire dit l’affaire Jean Claude Logé. Alors que tout le monde avait cru que la responsabilité du médecin psychiatre de l’hôpital de Thiaroye s’était limitée à la prescription d’un faux certificat médical qui destiné à faire interner le retraité milliardaire belge pour permettre à son épouse, Huguette Elsocht, de s’approprier ses biens, le récit des événement fait par Eva Dieng, l’ex gouvernante de la résidence des Logé est sans équivoque: Le docteur Boissy est au cœur du complot contre Logé.

L’affaire Jean-Claude Logé est plus complexe qu’elle n’y parait. Alors que tout le monde pensait que le Dr Léopold Gaston Boissy, qui a avoué avoir fait un certificat médical à la demande du Dr Farid Godzayel, ne se limitait qu’à la commission de cet acte délictuel, le témoignage de Eva Dieng, jusque-là gouvernante de cette résidence, est accablant pour le psychiatre. A l’en croire, “à plusieurs reprises, le Dr Boissy appelait sur l’ordinateur et on installait Alice sur une chaise pour sa séance (de thérapie). Il lui expliquait quoi dire et comment se comporter devant Jean-Claude pour l’énerver.”

Alors que couple Logé s’est séparé suite au projet raté de Marie Huguette Elsocht, alias Swenna, de faire interner son époux à l’hôpital psychiatrique de Kénia, à Ziguinchor, le tribunal de la famille de Oussouye avait été saisi par une procédure de divorce. Et les juges du tribunal d’instance de Oussouye avaient ordonné une enquête de l’AEMO, la structure chargée de veiller aux intérêts de l’enfant. Alors que Jean-Claude comme Huguette Elsocht avaient fait valoir leur volonté d’avoir la garde de la petite Alice Bassène Diatta, une fillette adoptée à Kabrousse dans des conditions rocambolesques, l’AEMO a décidé de demander à la gamine chez qui, de ces “deux parents“, elle voudrait habiter.

Et, à en croire Jean-Claude Logé comme aujourd’hui avec le témoignage de Eva Dieng, “le docteur Boissy endoctrinait Alice, en lui répétant tout le temps que son père est mauvais; qu’il est dangereux. Que Jean-Claude est fou et qu’il veut tuer sa maman.” Conséquence de cet endoctrinement ou sous la contrainte de Huguette Elsocht, Alica Logé a fait une vidéo dans laquelle elle n’a manqué aucun mot méchant à l’endroit de Jean-Claude avant de la lui envoyer. “Nous sommes allés voir l’Aemo, Modou et moi. Mais, notre témoignage a été tronqué. On n’a pas écrit ce que nous avons dit. Autrement, jamais la garde de Alice ne serait confiée à une femme qui n’est jamais lucide. Et se présente même nue devant la gamine en lui demander de la l…” S’est offusquée Eva Dieng.