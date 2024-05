La boulimie foncière au Sénégal continue de faire débat sur la toile. Au Sénégal, les autorités étatiques semblent avoir la bénédiction du peuple pour faire audit sur la question financière. C’est le cas de Me Ousseynou Gaye avocat à la cour au barreau de Dakar qui a tenu un point de presse ce soir pour se prononcer sur ce scandale qui est devenu monnaie courante depuis des décennies.

D’après l’avocat des gens malhonnêtes sont venus s’accaparer du foncier en occupant tout le littoral et préconise l’imposition d’un paiement mensuel de redevance contre ces personnes dont il qualifie de bandits fonciers.

“Ils ont privé les Sénégalais d’une vue panoramique sur la corniche. Il n’y a aucune base légale qui permette à ses personnes de s’accaparer le domaine maritime” dénonce la robe noire.

Pour faire face avec intelligence, l’Etat doit imposer le paiement de la redevable en guise de sanction contre les occupants du littoral a-t-il insisté.

Me Ousseynou Gaye suggère aux nouvelles autorités du pays d’y aller avec prudence car le traitement de ce dossier peut être délicat à cause de la possession pour certains le titre foncier.

Le problème principal de ce phénomène de bradage du foncier est la complicité des agents de l’Etat en particulier les fonctionnaires du domaine qui sont impliqués dans le deal.

Selon Me Ousseynou Gaye tout est parti de la conservation foncière de Ngor – Almadies. Dans cette zone, martèle-t-il, il n’y a que des fonctionnaires véreux qui y travaillent depuis très longtemps et qui sont la cause de cette boulimie foncière.

L’avocat recommande l’affection de ces fonctionnaires pour permettre aux autorités étatiques d’identifier le fondement des accaparements du foncier dans la capitale.

Ces fonctionnaires ont causé beaucoup de torts au peuple Sénégalais rapporte Me Gaye déclarant qu’ils sont même partis jusqu’à modifier le livre foncier du pays.

L’exemple patent de cette mafia organisée contre le domaine national est le cas du vieux Diabel Samb un ancien cultivateur de la zone des Almadies. Lorsque le vieux Diabel Samb a décidé de faire la régularisation, qu’il a rencontré Aly Guissé quelqu’un qui est connu comme étant un escroc foncier de la zone Almadies.

Ce dernier (Aly Guissé) est soutenu par ceux qui sont de la conservation foncière de Ngor Almadies.

Ces conservateurs de Ngor ne s’occupent même pas du bordereau analytique du titre foncier pour des raisons financières car à Ngor Almadies de nos jours les terrains sont vendus à hauteur de milliards révèle Me Ousseynou Gaye.

Selon lui à cette ère du Jub Jubel Jubenti, la première mesure consiste à dissoudre et auditer la conservation foncière de Ngor – Almadies.

Il faut que le Président Diomaye Faye et son régime facent le maillage du territoire national pour mettre fin à cette spoliation foncière dont est victime le Sénégal.

Pour Me Ousseynou Gaye, à 110m des côtes, personne n’est autorisée à y construire en annonçant que tout fonctionnaire qui y octroie un titre foncier doit être traduit devant la justice pour trahison et ceux qui ont construit des immeubles dans la zone doivent les perdre.

Toute construction sur le mamel doit être démoli sans état d’âme pour préserver la nature parce que c’est un site où il y a un volcan dormant qui peut faire éruption à tout moment dit Me Gaye avec insistance.