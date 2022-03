Cameroun: Rigobert Song, nouveau sélectionneur des lions indomptables

Les Lions Indomptables du Cameroun ont un nouveau sélectionneur-manager. Il s’agit l’ancien capitaine de l’Equipe nationale du Cameroun, Rigo­bert Song, qui a été officiellement nommé à la tête de la sélection.

La décision est contenue dans un communiqué signé par le ministre des Sports et de l’éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi. Elle porte également nomination du staff technique de l’Equipe nationale A.

Selon la note émanant du ministère des Sports, c’est sur «très Hautes instructions de Monsieur le président de la République» que cette décision de changer l’équipe à la tête de la sélection nationale a été prise.

Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o Fils, a donc acté, ce lundi 28 février 2022, la fin de la collaboration de l’instance faîtière du football au Came­roun avec le technicien portugais, Antonio Conceiçao.

«La Fédération camerounaise de football annonce à l’opinion publique et à la famille du sport, la fin de contrat de l’entraîneur Antonio Conceiçao. C’est l’occasion de le remercier ainsi que tout son staff pour le travail effectué au sein de notre Sélection nationale. Les échéances à venir pour notre Equipe nationale nécessitent de nouvelles orientations et un souffle nouveau.

Nous lui souhaitons beaucoup de chance et de réussite pour l’avenir», lit-on dans le communiqué de la Fécafoot, ce 28 février 2022, et signé par Samuel Eto’o Fils, le patron du football camerounais. A noter que l’entraîneur-adjoint, Omam Biyick, est également écarté de l’encadrement technique des Lions Indomp­tables.

Song aura comme adjoint, Sébastien Migne.

Augustine Simo sera assistant coach et Raymond Kalla team-manager. L’entraîneur des gardiens est Souleymanou. Fèvre Raphaël et Baltaze David seront respectivement préparateur physique et analyste vidéo.

Rigobert Song aura la lourde mission de qualifier le Came­roun pour la Coupe du monde Qatar 2022 face à l’Algérie, en fin mars.