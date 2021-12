C’est un retournement de situation extraordinaire que nous avons assisté hier mercredi 7 décembre 2021. Apres 6 années-lumière de batailles parsemées per de nombreuses procédures qui n’ont jamais permis d’entrevoir issue á ses nombreuses affaires, le dossier Jean Claude Loge semble avoir fait un bon en avant. A en croire des informations en possession de Kewoulo, Huguette Elsocht plus connue dans le milieu des expatries européens sous le nom de Swenna Stoja a ete arrêtée par la Section de Recherches de la gendarmerie nationale. Conduite dans les locaux des gendarmes de Colobane, celle qui fut pendant 3 ans la compagne de l’ex homme d’affaires belge, Jean Claude Logé, a ete présentée au juge d’instruction du 4eme cabinet du tribunal de Dakar. Interrogée sur des faits de faux et usage de faux, Mme Huguette Elsocht a ete inculpée et placée sous contrôle judiciaire. Poursuivie par son ex époux, Huguette Elsocht qui avait conduit Jean-Claude Logé faire une opération chirurgicale a la clinique de La Madeleine avait sollicité auprès du Dr Farid Godzael, le cardiologue de cette clinique, qu’il la mette en contact avec médecin psychiatre puisqu’elle soupçonnait son mari de folie. “C’est ainsi que je lui ai donné le numéro du Dr Léopold Gaston Boissy qui est psychiatre a l’hôpital de Thiaroye. Je ne lui ai en aucun cas recommande de lui établir un faux certificat médical”, s’est défendu le Dr Farid Godzael. Quoi qu’il en soit, a la demande de Mme Huguette Elsocht -qui a soutenu a Kewoulo qu’elle obtient tout ce qu’elle veut dans ce pays-, le Dr Leopold Gaston Boissy a établi un certificat médical qui conclu que “le patient Jean-Claude Logé”, que il suit dans ses services, depuis un certain temps, est victime de troubles qui sont les conséquences d’anciennes opérations chirurgicales”. En conséquence, le psychiatre en chef de l’hôpital de Thiaroye décommande le voyage a son patient Jean Claude Logé. Et, c’est munie de ce document que Mme Huguette Elsocht a débarqué au Cap Skirring avec la ferme intention de faire capturer Jean-Claude Logé par des loubards et daller le faire interner a asile de fous de Kenia, a Ziguinchor. “”C’est a moi que Swenna a demande daller chercher des gros bras pour neutraliser Jean Claude le temps que les gendarmes du Cap Skirring arrivent. Comme ça elle savait clairement dit quoi devait conduire Jean Claude Logé a l’hôpital des fous de Kenia”‘A témoigné Hugues Lausberg, le fils adoptif de Patrick Lausberg, a Kewoulo. Ironie du sort, c’est ce Hugues Lausberg qui a sauve Jean Claude en l’avertissant sur le danger qui le guettait et en lui permettant de fuir via lote restaurant La Paillotte. Aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, Jean-Claude Logé qui semble avoir toujours toute sa tête a jure a qui veut l’entendre qu’il na jamais rencontre ce médecin. Apres 5 ans de cavale, autant de temps passe loin du Senegal, Jean Claude Logé a décidé de revenir au Senegal mener sa contre attaque. Convoque en mai dernier, les médecins qui sont a la base de ce faux document qui a précipité la chute de Jean-Claude Logé ont reconnu a l’enquête préliminaire avoir fait du faux pour permettre a Huguette Elsocht de se débarrasser de son mari milliardaire et de mettre le grappin sur ses biens.

