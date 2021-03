Dans son allocution, le président de Gueum Sa Bopp s’est d’abord incliné devant la mémoire des disparus qui, dit-il, ne tomberont jamais dans l’oubli. Ensuite il a prié pour le repos de leur âme avant de dire plus jamais ça, déplorant ainsi cette tragédie qui touche l’ensemble du peuple sénégalais.

Bougane Guèye Dany a donc déploré avec énergie cette tuerie qui a plongé le pays dans l’émoi et la consternation. Il alors demandé des prières auprès de l’Imam Fansou Bodian pour la paix et la stabilité dans le pays pour que le sang des victimes ne soit pas vain et d’ailleurs, dit-il, il ne peut être vain car ils sont morts pour une cause noble.