Situé dans le département d’Oussouye, Diakène Ouolof, comme son l’indique, est une bourgade habitée -essentiellement- par les descendants de populations venues du centre et du nord du Sénégal pour échapper à la famine et aux guerres que se livraient les petits rois du nord. Institué par un pionnier nommé Birane Diaw, que les Diola animistes ont permis de s’installer dans leur Bourgade, Diakène Ouolof a vu le jour en 1856. Et, il s’est installé à coté de l’ancien village de Diakène -devenu Diola- et habité par des autochtones animistes et, plus tard, catholiques; tandis que les arrivants, eux, sont Sérères, Ouolofs, Lébous et musulmans…Découverte.

Composés de musulmans, les habitants de Diakène Ouolofs sont les descendants “d’arrivants Sénégalais” qui ont fui la misère du nord et les nombreuses guerres que se livraient de petits rois Sénégalais, surtout au moment des moissons. Fatigués de toujours tout reprendre, des survivants de ces nombreuses guerres ont décidé d’aller vers de nouvelles terres où ils seraient susceptibles de vivre, enfin, dans une zone de paix.

Arrivés en pays Diolas, ces réfugiés composés uniquement d’hommes ont été accueillis par des villageois enthousiastes. “Le hic est que ces arrivants sont venus sans femme. Une fois sur place, ils ont pris des femmes diolas sur place. Et avec le temps, puisque, même si ce sont les hommes qui transmettent la lignée, ce sont les femmes qui transmettent la culture et la langue.” A fait savoir Lat-Souka Diop, le chef du village de Diakène Ouolofs.

Si ces petits-fils de Sérères, de Ouolofs et de Lébous sont devenus “Casamançais” et se réclament “Diolas”, c’est que les autochtones ont accepté d’ouvrir grandes leurs portes. Et leurs cœurs à ces réfugiés “Sénégalais” qui, malgré la différence des langues, leur ressemblent terriblement. Mais, avec le temps, la terre bénie qui a accueillie Birane Diaw est devenue une nouvelle zone de conflit avec la survenue de la guerre qui a éclaté en décembre 1982. “Mais, malgré tout cela, nous n’avons jamais été inquiétés par rapport à nos origines. Nous, aujourd’hui, nous sommes Diolas et Casamançais et notre terre c’est ici.”