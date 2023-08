Simulation d’une grossesse et d’un Kidnapping : Maman Coundoul condamnée à six mois, dont un mois ferme

L’affaire de la fausse disparition d’une femme enceinte de 9 mois» a été évoquée, hier vendredi 25 août 2023, par le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. A la barre, Mame Fama Coundoul, Oumou Ndao, Mame Diarra Sène et Amadou Wellé ont fait face à l’accusation qui leur reproche les délits «d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux, de menaces de mort, de violence et voies de faits» et de complicité de ces chefs.

D’après L’Observateur, Mame Fama Coundoul, qui n’était identifiable qu’avec sa photo d’avis de recherches, a fait face au juge. Qui, avec ses complices, Amadou Wellé et Oumou Ndao, les a écoutés raconter leur version sur cette affaire d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, menaces de mort et voies de faits.

Dans une salle d’audience pleine à craquer, Maman Coundoul est revenu sur le film de sa déchéance. Selon le journal, tout a commencé lorsqu’elle a eu un retard de règles de quatre (4) mois. Pour avoir la confirmation de ses doutes, elle dit avoir effectué un test de grossesse qui, se souvient-elle, a été positif.

Habituée, depuis le début de son mariage, à des fausses couches, Maman se dit être aux anges et avait hâte d’annoncer la bonne nouvelle à son mari. Oumar Coundoul, lui aussi- fou de joie. Seulement, le bonheur sera éphémère. Le mois suivant, ses menstrues se pointent.

C’est par la suite qu’elle a imaginé un plan loufoque tout en continuant à se faire passer pour une femme enceinte. Toujours dans son récit, elle dit avoir échangé avec une de ses amies qui la met en rapport avec Oumou Ndao et Amadou Wellé.

La première devait lui trouver un médecin capable de lui signer des documents médicaux (échographie et analyses) pas prouvant sa grossesse. Le justificatif dan médical lui coûte trente-cinq mille francs (35 000) FCfa. Il porte le cachet par d’un mystérieux Docteur Cissé qui exercerait à l’hôpital Abass Ndao.

Lesdits documents ont été remis à Maman par un conducteur de moto Thiak Thiak,

A Amadou Wellé, Maman lui fait croire être maltraitée et torturées par son mari et désirait divorcer. Face au désarroi de la dame, il accepte de l’aider. Il devait donc coller une maitresse au mari de Maman. Wellé en parle à Oumou Ndao qui réclame trente (30 000 FCfa). Elle ne reçoit que quinze mille (15 000) FCfa. Avant la mise en œuvre, le deal éclate, faute de compensation, rapporte L’Observateur.

Le Procureur qui parle d’un « tissu de mensonges concoctés par Mame Fama Coundoul pour emballer le Sénégal », s’est montré clément. Il a demandé la relaxe pour tous concernant l’association de malfaiteurs.

Finalement, le tribunal a condamné Mame Fama Coundoul, Amadou Wellé et Oumou Ndao à une peine de six (6) mois, dont un (1) mois de prison ferme, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, de menaces de mort, violence et voies de faits et de complicité de ces chefs.