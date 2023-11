Louga : Kidnapping, vi0l et chantage présumés, l’ex petit copain sous mandat de dépôt

Collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion d’images à caractère pornographique, violence et voie de faits sont les griefs qui ont été retenus contre D.Mbodj. Dans sa parution de ce jeudi 9 novembre, « Les Échos » renseigne que pour renouer avec son ex petite amie, le mis en cause a kidnappé la petite sœur de sa copine, l’obligeant à venir la récupérer. Sur place, il l’a contraint à avoir des relations sexuelles, filme leurs ébats et publie les vidéos sur internet.

Rompre à tout jamais, l’idée lui paraissait absurde. D.Mbodj ne peut se résigner à un tel sevrage idyllique. Rien que de penser à renoncer avec cet amour qui le liait à M.Sow lui donne du tournis. Surtout que cette relation a fait long feu. Elle n’a duré que quatre (4) mois soulignent nos confrères. Le mis en cause qui avait encore des sentiments pour sa copine fera tout son possible pour la reconquérir. Mais, sa dulcinée ne lui facilite pas la tâche. Si la jeune fille a mis fin à cette relation sans y avoir réfléchi à deux reprises, c’est parce que son petit ami serait un dealer de drogue renseigne « Les Échos. »

Indifférente à toutes ses tentatives de réconciliation, D.Mbodj, 27 ans, tente une ultime action : enlever la petite sœur de M.Sow pour inciter celle-ci à venir chez lui. Son plan bien ficelé, il passe à l’action. Ce jour-là, sur sa moto, D.Mbodj interpelle sa future victime qui se rendait chez sa grand-mère accompagnée de sa petite sœur nommée D.Sow. Elle fait la sourde oreille et continue son chemin sans accorder la moindre attention à son ex amoureux. Irrité par le comportement de la jeune fille, Mbodji arrache le téléphone portable de M.Sow, enlève sa petite sœur et continue sa route, roulant à toute vitesse. Une fois chez lui, il contacte la grande sœur et promet de tuer la petite au cas où elle refuserait de venir. « Ramène-toi sinon je la tue », menace-t-il.

Des mots qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Puisque Dieynaba a de suite rejoint Djiby, espérant trouver sa petite soeur saine et sauve. Sur place, le mis en cause lui exige des relations sexuelles. Maimouna lui oppose un niet. Malgré son refus catégorique, Djiby se met à la déshabiller. S’ensuit une bagarre entre les deux ex amoureux au cours de laquelle Djiby a exercé une violence inouïe sur la jeune fille de 24 ans. Impuissante, elle finit par se laisser faire. Tout en filmant la scène, Djiby satisfait sa libido. Des vidéos qu’il va publier dans son entourage. Maimouna manque de tomber des nues quand une des vidéos a atterri sur son téléphone. Se sentant humiliée, elle décide de porter plainte contre son ex. Interrogé, D.Sow reconnaît partiellement les faits. Le mis en cause admet avoir pris la vidéo mais nie la diffusion.

Il confie aux enquêteurs que c’est uniquement à la fille qu’il a envoyé les vidéos. Poursuivant sa confession, le mis en cause révèle qu’il subit des chantages de la part de son ex. D’après D.Sow. la jeune fille aurait menacé de montrer les images à sa femme dans l’unique but de détruire son ménage. Contre toute attente, Djiby demande pardon à Maimouna. Sauf que d’après la plaignante, son ex-copain aurait agi de la sorte par vengeance. Pour la victime, son ancien compagnon ne supportait point qu’elle ait mis fin à leur relation. Au terme légal de la garde à vue, le père de famille a été présenté au procureur de la République avant d’être placé sous mandat de dépôt pour collecte illicite de données à caractère personnel, publication de vidéo d’images à caractères pornographiques, violence et voies de faits.