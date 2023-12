Si la justice ordonne sa réintégration sur les listes électorales, Ousmane Sonko pourra ...

Les langues continuent de se délier sur une éventuelle participation d’Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle. Sur Rfm, Mamadou Seck, un expert électoral, donne son avis.

Selon lui, le leader de l’ex-parti Pastef pourra bel et bien collecter des parrainages, si le tribunal hors classe de Dakar décide de sa réintégration sur les listes électorales.

« Précisons que la période de collecte de parrainages a démarré le 27 septembre pour deux mois. Donc, techniquement, jusqu’au 26 novembre, on a la possibilité de recueillir et de collecter des parrainages sur le terrain. Juste qu’on a séquencé à partir du 11 jusqu’au 26 la phase de réception des dossiers de candidature. Ce qui veut dire qu’un candidat peut même, entre le 11 et le 26, aller collecter des parrainages et revenir constituer son dossier de candidature et le déposer. Maintenant, selon l’ordre de passage, c’est à partir de ce moment là qu’on va faire le contrôle, mais jusqu’au 26, vous pouvez venir déposer votre dossier de candidature avec la clé et tout pour permettre à la commission de contrôle logée au niveau du Conseil constitutionnel de faire le contrôle. Donc, s’il arrivait aujourd’hui une décision de la justice en faveur d’Ousmane Sonko, il peut se mettre au pas de charge, aller collecter ses parrains et constituer son dossier à déposer du 11 au 26 », explique Mamadou Seck.

Toutefois, l’expert électoral soutient que le maire de Ziguinchor serait contraint de respecter les délais fixés par le Code électoral. D’après lui, il n’y a pas de dérogation possible sur les délais fixés. « Concernant le délai pour la clôture des parrainages fixé par le Code électoral, il n’y pas de dérogation. En tout cas, à ma connaissance, il n’y a pas de dérogation dans le Code électoral et d’ailleurs, je n’ai pas vu au niveau des autres séquences précédentes des possibilités de dérogation. C’est des séquences qu’on suit strictement et qu’on doit respecter. Même si on le réintègre, il doit respecter les délais fixés par le Code électoral », précise-t-il.

À rappeler que le tribunal hors classe de Dakar va se pencher sur la réintégration ou non du leader de Pastef sur les listes électorales le 12 décembre prochain. Quant aux parrainages, le deadline est prévu le dimanche 10 décembre.