Procès Oumar Sall : Les partisans du prêcheur annoncent une forte mobilisation ce vendredi

Le procès du prêcheur Oumar Sall l’opposant à des disciples « Tidiane » est prévu ce vendredi au tribunal de Grande instance hors classe de Dakar. Ses partisans qui s’étaient mobilisés lors de la première audience, qui a été renvoyée à ce jour, comptent revenir en masse.

En effet, les partisans d’Oumar Sall, lors de la première audience, avaient massivement affiché leur soutien au prêcheur. Et pour ce vendredi, des cars gratuits ont été mis à leur disposition, surtout à Keur Massar, pour faciliter leur déplacement.

Et pour se faire entendre, des disciples « Tidiane », par la voix de Oustaz Fatah Sarr, ont également annoncé une forte mobilisation. Ce qui fait craindre des risques de violence, si rien n’est fait.

Pour rappel, Le célèbre prêcheur a été arrêté depuis le 15 novembre 2023. Oustaz Oumar Sall est poursuivi pour des faits de diffamation et insulte commis par le biais d’un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d’actes d’intolérance entre des personnes. Ce, suite à une plainte du collectif international des « Talibé Cheikh » et 10 autres plaignants, qui l’accusent d’avoir offensé la « tariqa Tidiane » dans ses prêches.

Une tentative de médiation a été entamée par des bonnes volontés dans les deux camps, mais cela n’a pas finalement abouti. Les plaignants, lors d’un point de presse, ont demandé l’application rigoureuse de la loi.