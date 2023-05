Sheffield : L’entraîneur Paul Heckingbottom transmet un message à Iliman Ndiaye au milieu de nombreux intérêts

L’entraîneur de Sheffield United Paul Heckingbottom s’est engagé à se battre pour garder Iliman Ndiaye à Bramall Lane après leur promotion en Premier League.

Iliman Ndiaye quittera-t-il Sheffield United ?

L’attaquant sénégalais a été exceptionnel pour les Blades depuis son entrée dans l’équipe première, et il s’est intensifié pour inspirer leur promotion cette saison, marquant 14 buts et enregistrant neuf passes décisives alors qu’ils se classaient parmi les deux premiers.

Cependant, avec son contrat expirant à l’été 2024, l’équipe du Yorkshire sait que s’ils ne s’entendent pas sur de nouvelles conditions, la valeur de Ndiaye chutera après la prochaine fenêtre de transfert.

Par conséquent, on ne sait pas si l’international sénégalais restera au club, et il a été affirmé qu’Everton et l’AC Milan faisaient partie des clubs qui le surveillaient.

Pourtant, s’adressant au Sheffield Star, Heckingbottom a clairement indiqué qu’il ferait tout ce qu’il pouvait pour garder le joueur de 23 ans au club.

« Il va y avoir de l’intérêt mais nous devons tout faire pour le garder. Et c’est ce que je vais faire, à l’avenir. Nous savons qu’il a un talent très spécial », a expliqué le coach des Blades.

Tout accord peut également être influencé par une éventuelle prise de contrôle du club, le propriétaire actuel, le prince Abdullah, ayant clairement indiqué qu’il était ouvert à une vente, bien qu’un accord avec l’homme d’affaires nigérian Dozy Mmobuosi ait échoué.

Les Blades doivent tout faire pour garder Ndiaye

Le message de l’entraineur est le bon ici, car le club doit tout simplement faire tout ce qu’il peut pour garder l’attaquant sénégalais. Il est sans aucun doute l’homme vedette de l’équipe, et il fait partie intégrante de leur façon de jouer et a été au cœur de leur promotion, donc le perdre serait un coup dur.

Bien sûr, le problème majeur est la situation contractuelle, et cela donne plus de pouvoir à Ndiaye car il sait que le club peut encaisser si les conditions ne peuvent être convenues, il devra donc prendre une décision sur son avenir à la fin de la saison.

En fin de compte, des conversations doivent avoir lieu cet été sur la conclusion d’un nouveau contrat, mais si cela ne se produit pas, ils doivent s’assurer qu’ils obtiennent les meilleurs honoraires pour un joueur exceptionnel qui a le potentiel de s’améliorer encore.

