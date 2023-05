Aminata Touré révèle : “Depuis que j’ai exposé les détails du deal entre Macky et le Pds, je reçois des menaces et insultes”

Aminata Touré, candidate déclarée à la présidentielle de 2024, informe qu’elle fait l’objet de “menaces et insultes”. Et ceci, si l’on en croit à l’ancien Premier ministre, depuis sa conférence de presse lundi, au cours de laquelle elle a explosé les détails du “deal entre le Parti démocratique sénégalais ( Pds) et le président Macky Sall”.

“J’informe la presse nationale et internationale que depuis que j’ai exposé les détails du deal politique entre le Président Macky Sall et ses alliés du PDS qui se matérialisera lors du pseudo-dialogue co-organisé, je reçois sur mon téléphone de nombreuses menaces et insultes. Voilà leurs arguments! “, peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.

L’ancienne collaboratrice du chef de l’Etat tient à informer à ceux qui la menacent que : ” Ceci ne m’ébranle pas d’un iota, et ne fait que renforcer ma détermination à lutter contre la régression de notre démocratie”.

Dans sa note, elle fait savoir qu’elle tient pour “responsable le président Macky Sall et ses alliés du Pds de toute atteinte à son intégrité physique”.

Saisissant l’occasion, Aminata Touré appelle à la mobilisation pour défendre la Constitution. ” Je saisis l’occasion pour appeler tous les démocrates de notre pays à se mobiliser pour défendre notre Constitution et nos libertés démocratiques acquises à la sueur et au sang de nombreuses générations de sénégalais”, conclut-elle.