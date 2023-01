Serigne Bassirou Gueye va répondre à Ousmane Sonko

Serigne Bassirou Gueye va sortir de sa réserve, demain jeudi, lors d’une conférence de presse pour répondre à Ousmane Sonko. L’ancien Procureur de la République est souvent présenté par le Maire de Ziguinchor comme l’une des pièces maîtresses du “complot” ourdi contre lui dans l’affaire Adji Sarr. Du nom de cette masseuse qui l’accuse de viols et de menaces de mort. « Serigne Bassirou Guèye n’avait qu’un seul objectif et c’était de m’emprisonner.

D’ailleurs, selon un document d’enquête interne de la Gendarmerie nationale, réalisé par les Colonels Oumar Diouf et Crépin Arsène Sambou et dont le général Tine a remis une copie au Président Macky Sall, Serigne Bassirou Guèye est allé jusqu’à commanditer la falsification du procès-verbal réalisé par le capitaine Seydina Omar Touré dans le cadre de cette affaire de viol en demandant qu’on enlève l’ensemble des passages me disculpant», avait notamment accusé Sonko dans une récente conférence de presse.

Rappelons que Serigne Bassirou Gueye a quitté le Parquet et dirige désormais l’Office National de Lutte contre la Corruption (OFNAC).