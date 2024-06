C’est maintenant officiel ! Le Sénégal vient d’intégrer le cercle des pays producteurs de pétrole. En effet, la société Woodside Energy Group Ltd a annoncé, ce mardi, avoir « obtenu le premier pétrole du champ Sangomar au large du Sénégal, marquant ainsi la livraison en toute sécurité du premier projet pétrolier offshore du pays ». Un tournant décisif qui lance le début de la production.

La première phase du développement du champ de Sangomar est un projet en eaux profondes comprenant une installation flottante de production, de stockage et de déchargement -notamment la FPSO Léopol Sédar Senghor amarré à 100 Km au large de Dakar- autonome d’une capacité nominale de 100 000 barils/jour. Elle comprend également, une infrastructure sous-marine conçue pour préparer les phases de développement ultérieures.

Le navire qui porte le nom du premier président du Sénégal a une capacité de stockage de 1 300 000 barils. Au total, 23 puits (11 puits de production, 10 puits d’injection d’eau et 2 puits d’injection de gaz), seront concernés par la première phase. A signaler que, 21 des 23 puits ont été forés et complétés, dont 9 puits de production.

La coentreprise Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore (RSSD), composée de Woodside (opérateur et participation de 82 %) et de la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN, participation de 18 %) qui mène le projet, a également approuvé le forage d’un 24e puits de production. Celui-ci sera achevé au cours de la campagne actuelle.

Selon, Zonebourse.com, l’estimation du coût de la phase 1 du projet de développement du champ Sangomar reste dans la fourchette prévue de 4,9 à 5,2 milliards d’USD.